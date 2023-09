ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco realizam transmissão ao vivo do Festival da Farinha

A cidade de Cruzeiro do Sul está em festa nesta quarta-feira (27) com a abertura oficial do VI Festival da Farinha, que faz parte das comemorações dos 119 anos do município. Este evento tradicional promete uma programação repleta de entretenimento até o dia 1º de outubro, incluindo a inauguração da terceira etapa do complexo do Balneário Igarapé Preto na cidade.

O aguardado evento de abertura, que terá lugar no palco central da Praça Orleir Cameli, está programado para as 19h e promete um espetáculo inesquecível, com destaque para o show nacional da Banda Bonde do Forró e a emocionante semifinal da Realeza do Festival da Farinha.

Uma novidade empolgante este ano é a cobertura especial proporcionada pelo portal ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco. Os detalhes do festival poderão ser acompanhados através do YouTube do ContiNet e também no canal 8.1 da TV Rio Branco, afiliada à TV Cultura no Acre. Uma equipe dedicada estará em Cruzeiro do Sul, assegurando uma experiência única durante o Festival da Farinha 2023.

Além da energia contagiante da Banda Bonde do Forró, o evento contará com o espetáculo gospel de Isadora Pompeo na Marcha do Jesus, e ainda o talentoso show da cantora Vitória Freitas, prometendo uma diversidade musical que encantará a todos os presentes.

O empresário e proprietário da Sans Filmes, Douglas Barros, enfatizou a importância de apresentar o festival ao mundo com qualidade excepcional. “Estamos empenhados em mostrar ao mundo a grandiosidade do Festival da Farinha com o mais alto padrão de qualidade”, disse Barros.

A empresária e proprietária do portal ContilNet, Wania Pinheiro, também expressou seu apreço pela equipe envolvida na missão de destacar o melhor deste evento. “Nossa equipe está determinada a capturar e compartilhar os momentos mais emocionantes deste festival icônico”, declarou Wania Pinheiro.

Veja a programação: