Continuação do filme “A Freira” chega no Cine Araújo em Rio Branco

Os fãs de terror não perdem por esperar, pois “A Feira 2” terá a pré-estreia dia 06 de setembro, e estreia marcada para o dia 07 de setembro no Cine Araújo do Via Verde Shopping. O filme será quase uma continuação direta de seu primeiro longa-metragem, deixando a irmã Irene novamente cara a cara com Valak, que busca vingança desde seu último encontro. O elenco trouxe Taissa Farmiga, Anna Popplewell, Storm Reid e Boonie Aarons como a personagem título.

Na trama, presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. O Vaticano manda um padre atormentado e uma noviça, prestes a se tornar freira, para investigar o que aconteceu. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e torna o convento num campo de batalha.

O longa-metragem tem duração de 1h50m e as vendas dos ingressos para já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

