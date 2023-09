Continuam abertas as inscrições para curso gratuito de formação de eletricistas da Energisa

A Energisa informa que seguem abertas as inscrições para o Curso de Formação de Eletricistas nas cidades de Cacoal e São Francisco do Guaporé. A iniciativa tem o intuito de capacitar gratuitamente, as pessoas dessas comunidades, que buscam novos desafios e uma nova carreira, ampliando as oportunidades no setor elétrico.

As inscrições vão até 30 de setembro. Os interessados terão a chance de qualificação em um setor fundamental e em constante demanda. Cada cidade contará com turma de composta por 20 vagas, totalizando 40 vagas no programa. O curso, que terá duração de 3 meses, será realizado presencialmente no período noturno, proporcionando flexibilidade aos participantes.

Os requisitos mínimos para participar da formação incluem: ter mais de 18 anos de idade; ter concluído o ensino médio; e possuir habilitação (CNH) na categoria B.

Para se inscrever no curso de Cacoal basta clicar no link https://grupoenergisa.gupy.io/ jobs/5313388?jobBoardSource= gupy_public_page e, no de São Francisco, no link: https://grupoenergisa.gupy.io/ jobs/5313471?jobBoardSource= gupy_public_page.