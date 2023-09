Copa Atacadão do Celular com inscrições abertas e 50 mil para o campeão

A Copa Atacadão do Celular, maior competição em premiações do futebol amador do Acre, está com inscrições abertas.

O torneio foi programado para ter 60 equipes na disputa e a coordenação deve definir na próxima semana o início das disputas.

“Fechamos a inscrição no valor de 1.500 quinhentos reais, mas teremos a maior premiação da história do futebol amador. O campeão vai ganhar 50 mil, o vice 10 mil e o terceiro colocado 5 mil. Queremos fazer um evento para marcar a temporada de 2023”, explicou o empresário Jeferson Rodrigo.

No Atacadão do Celular

Segundo Jeferson Rodrigo as inscrições da Copa podem ser realizadas no Atacadão do Celular ou pelo telefone 984275258.

“Estamos fechando o formato das disputas e os locais das partidas. Vamos promover um grande torneio”, afirmou o empresário.

Equipes do interior

De acordo com Jeferson Rodrigo, as equipes do interior do Estado também podem participar da Copa.