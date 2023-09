Copa Atacadão do Celular terá o apoio da Federação de Futebol

O empresário Jeferson Rodrigo esteve reunido na tarde desta segunda, 25, com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, na sede da entidade e garantiu um apoio importante para realização da Copa Atacadão do Celular.

“Conseguir o apoio da federação por intermédio do presidente Antônio Aquino significa muito. Poderemos utilizar o campo B para as partidas e o Florestão pode receber a abertura e a final. Isso serve para mostrar a seriedade do nosso evento”, comentou Jeferson Rodrigo.

Número mínimo

Jeferson Rodrigo quer promover a Copa Atacadão do Celular com 60 equipes, mas determinou um número mínimo para poder realizar o evento.

“Estamos oferecendo o maior prêmio do futebol amador do Estado, 50 mil reais para o campeão. As inscrições estão abertas e na próxima semana deveremos confirmar a data para o início da competição”, afirmou o empresário.

Campos centrais

De acordo com Jeferson Rodrigo, a ideia é promover os jogos da Copa em campos na região central de Rio Branco para facilitar o deslocamento das equipes. “Temos reuniões programadas e esse é um outro detalhe fundamental para a competição”, declarou Jeferson Rodrigo.