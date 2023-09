Copa da Floresta começa em Sena Madureira com 140 equipes

Começa na manhã desta quinta, 14, no estádio José Marreiro Filho (Marreirão), em Sena Madureira, a Copa da Floresta, um dos eventos de maior tradição do futebol amador do Estado. 130 equipes estão na disputa da competição, programada para terminar na terça (19).

“Essa foi uma competição idealizada pelo saudoso Hermano Filho e estamos mantendo a tradição. Teremos disputas no masculino e feminino e esse é um evento muito importante para Sena Madureira”, declarou o prefeito Mazinho Serafim (União Brasil).

Primeiro evento

A Copa da Floresta será o primeiro evento realizado no Marreirão após a construção das cabines e a nova iluminação. A prefeitura de Sena Madureira investiu mais de R$ 500 mil, recursos de uma emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão (PSD).