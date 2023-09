Corpo de Bombeiros encontra corpo preso em balseiros no Rio Juruá

Na manhã desta segunda-feira, 04, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foi acionado para realizar uma operação de busca no Rio Juruá, que corta a região. A ação foi motivada por informações recebidas através do número de emergência 193, relatadas por ribeirinhos que avistaram um corpo preso em balseiros na região.

Prontamente, mergulhadores da equipe de resgate se dirigiram ao local indicado pela denúncia e, após busca subaquática, confirmaram a presença do corpo, cuja identidade permanece desconhecida até o momento.

O corpo foi entregue às autoridades competentes, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais de identificação e autópsia.

No dia anterior, domingo (03), uma guarnição do Corpo de Bombeiros já havia sido acionada para resgatar uma motocicleta que se encontrava nas proximidades da área em que o corpo foi localizado. As autoridades aguardam a identificação da vítima para dar prosseguimento às investigações.