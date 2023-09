Corpo é encontrado em estado de decomposição no interior do Acre

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no quintal de uma residência na Rua Eugenio Dias Dantas, no bairro Marcos Galvão, em Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado por um gari que estava trabalhando, e a vítima seria uma mulher identificada como “Maria”, que estava sob cuidados médicos devido problemas de saúde mental.

Uma mulher que seria filha da vítima relatou que a mãe estava em tratamento devidos os problemas de saúde mental, mas não tinha sido diagnosticada com nenhuma outra doença. A Polícia Civil de Brasileia agora investiga as causas da morte.

O corpo foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os trabalhos da perícia.