Corpos de mortos após queda de avião chegam domingo (17) em Manaus

“A expectativa é de que amanhã, por volta das 5h, a aeronave C-130, disponilizado pela Aeronáutica, vai sair de Manaus com quatro integrantes do nosso DPTC. Vai um policial civil, um delegado, que vai ser o encarregado pelo inquérito que vai apurar as circunstâncias desse acidente e também dois bombeiros militares”, explicou o coronel.

O secretario informou que após a chegada dos corpos a expectativa é que sejam encaminhados de maneira imediata aos familiares. A expectativa é que amanhã mesmo a gente possa trazer os corpos para Manaus e imediatamente começar a preparação para que seja entregue as famílias, para que seja feito todo o trabalho do Instituto Médico Legal e em seguida, a liberação dos corpos”.

Investigação

Uma equipe de investigadores da FAB também irá se deslocar para Barcelos nas primeiras horas da manhã desde domingo (170, para dar início aos procedimentos de análise dos fatores contribuintes do acidente.

“É muito importante levantarmos que todo acidente não tem uma causa única e específica, é uma relação de fatores e todos esses fatores vão ser analisados pela Força Aérea. E em breve o meu relatório apontando as seguintes causas desse acidente será divulgado pelo nosso Centro de Investigação de Acidentes (Cenipa)”, declarou o Brigadeiro da Força Aérea Brasileira David Almeida.

Segundo ele, é competência da FAB fazer a investigação de acidentes envolvendo aeronaves civis. “Todos os aspectos serão abordados, desde o funcionamento da aeronave, a qualificação dos pilotos, as condições meteorológicas, o vento na localidade, o comprimento da pista. Todos esses são fatores que são analisados, para que então possamos determinar as possíveis causas desse terrível acidente”.

Relação de nomes

Uma lista com os possíveis nomes das vítimas foi divulgada pela própria empresa. No entanto, de acordo com o Coronel Vinícius, ainda não há confirmação se os nomes presentes nessa relação são de fato dos envolvidos no acidente.

“Inclusive a Polícia Civil fez uma solicitação formal com o nome da relação de embarque. Nós só podemos garantir que realmente essa lista está verdadeiramente batendo com o nome das pessoas que estão ali, depois do trabalho da Polícia Científica. Volto a dizer, existe uma lista da empresa divulgada, mas o Estado se dar ao direito de aguardar todo o Departamento Técnico, para que possamos realmente divulgar quem infelizmente estava naquela aeronave”, disse.

Condições do aeroporto

O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, também esteve presente na coletiva e falou sobre as condições do aeroporto do município. De acordo com ele, o local estava adequado para receber pousos do porte do avião modelo Bandeirantes PT-SOG.

“O aeroporto de Barcelos têm recebido ao longo de mais de 25 anos de polo da pesca esportiva consolidada pousos de toda a sorte. Recentemente houve um embargo para grandes aviões e por força disso o Governo no Estado estava iniciando ali as tratativas, mobilizando as obras para melhorar o pavimento do aeroporto. Mas, de toda forma, o aeroporto de Barcelos está com todas as condições previstas em lei adequadas para receber pousos do porte do avião que sofreu o acidente”, ressaltou.