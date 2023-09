CPI das Ongs: Bittar pede que governo do Acre envie documentações sobre a SOS Amazônia

A CPI do Senado Federal que busca investigar as ações de ONGs na Amazônia Brasileira pode aprovar na próxima reunião do colegiado, na terça-feira (19), um pedido do relator Marcio Bittar (União/AC), que solicita ao governo do Estado do Acre, informações sobre as relações do Executivo com a ONG SOS Amazônia, uma das mais ativas na região.

Bittar pede que o governo encaminhe toda a documentação disponível sobre repasse de recursos públicos do governo estadual à ONG entre os anos de 2002 e 2022.

O relator da CPI das ONG também quer as cópias de todas as prestações de contas apresentadas pela SOS Amazônia entre 2002 e 2022, referentes aos recursos recebidos do governo acreano. O senador alega que a SOS Amazônia já recebeu R$ 2 milhões do governo do Acre.

O colegiado também pode aprovar o pedido de informações sobre o caso ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Ribamar Trindade, que deverá apresentar todos os processos que envolvam a SOS Amazônia.