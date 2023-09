Craques do passado: Ex-jogadores de Sena Madureira se reencontram 50 anos depois

A cidade de Sena Madureira sediou mais uma edição do Encontro de Craques do Passado, evento que contou com o apoio da Prefeitura local. A iniciativa reuniu dezenas de ex-jogadores que brilharam nos campos de futebol do Vale do Iaco em décadas passadas.

Um dos momentos mais marcantes da ocasião foi protagonizado por Manelzinho do Incra e Nedi, dois antigos companheiros de equipe que há quase meio século não se encontravam pessoalmente. Nedi, que atualmente reside em Porto Velho, não pôde participar do evento no ano passado devido a questões de saúde. Ele compartilhou suas emoções, afirmando: “Este é um momento único. Passei muito tempo no Fluminense e depois joguei pelo Comercial, ao lado de Manelzinho, que é meu ídolo. É um grande prazer reencontrá-lo após tanto tempo.”

Manelzinho do Incra, uma das figuras mais destacadas do futebol Senamadureirense, também expressou sua emoção ao rever seu amigo: “Quase 50 anos representam toda uma vida. Realmente me emocionei ao reencontrar esse grande amigo.”

O Encontro de Craques do Passado aconteceu no estádio José Marreiro Filho, conhecido como Marreirão, e mais uma vez proporcionou uma oportunidade valiosa para que ex-jogadores compartilhassem suas histórias e revivessem as memórias de suas carreiras no esporte. O evento continua a ser um importante marco no calendário esportivo da cidade, celebrando o legado e a paixão pelo futebol que perduram ao longo do tempo.