Criança passa por cirurgia após ter rosto dilacerado por pit-bull

Um menino de 4 anos precisou passar por cirurgia após ter tido o rosto dilacerado por um cachorro da raça pit-bull, em Ribas do Rio Pardo (MS), na última segunda-feira (18/9). A criança passou por cirurgia e se recupera na Santa Casa de Campo Grande.

O ataque ocorreu no momento em que o animal estava do lado de fora da casa e a criança retornava da escola, na companhia dos pais. O cachorro cravou os dentes no rosto do menino.

Em estado grave, ele foi rapidamente atendido no hospital da cidade, mas logo transferido para a capital sul-mato-grossense. Nesse meio tempo, na terça-feira (19), o pai da criança colocou seu pix à disposição para reunir uma quantidade em dinheiro para ajudá-lo financeiramente nesse momento.

Com doações no pix e doações diretas, a família conseguiu R$ 10 mil que servirão para custear hospedagem, alimentos e outros gastos referentes até a recuperação definitiva da criança.

A situação foi divulgada pelo site Notícias do Cerrado, que também fez uma live mostrando o caso. O pai agradeceu a ajuda do povo de Ribas do Rio Pardo e de outras cidades do Estado.

“Estamos muito agradecidos. Obrigado a todos que ajudaram. Obrigado Rodrigo. Vamos permanecer aqui quanto tempo for necessário para o tratamento. Esse dinheiro vai ficar com a mãe dele para exames, remédios, tudo que precisarem. Mas é isso, Deus na frente sempre”, disse Wagner, pai do menino.