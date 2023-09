Criminosos atiram em jovem durante sua festa de aniversário em Rio Branco

O jovem identificado como Wartesson Gomes Dantas, 23 anos, teve a casa invadida e foi ferido a tiros enquanto comemorava o próprio aniversário na madrugada deste sábado (23), na rua 13 de Maio, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Wartesson estava reunido com amigos na residência dele comemorando o próprio aniversário, quando foram surpreendidos por dois criminosos encapuzados que foram até a vítima e realizaram quatro disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram a vítima no peito e no abdômen. Nenhum dos convidados foi ferido pelos tiros. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Os amigos de Wartesson acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a vítima. Depois do atendimento, Wartesson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares do 2º Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e fizeram ronda na região, mas os acusados não foram presos até o fechamento dessa matéria.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).