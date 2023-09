Criminosos invadem casa e farmácia de empresário e capotam veículo durante fuga; um é morto

Quatro criminosos fortemente armados invadiram a residência e uma farmácia de empresário de um empresário de 61 anos, no início da tarde de segunda-feira (18), no município de Boca do Acre, interior do Amazonas.

Segundo informações da polícia, era por volta as 13h, quando quatro criminosos invadiram a Farmácia Paraná e renderam os funcionários e o empresário. Todos foram amarrados e amordaçados. O empresário era o alvo dos assaltantes, que levaram a vítima para a residência dele, que fica anexada ao estabelecimento comercial, e conseguiram, após muitas agressões, subtrair dinheiro e pertences do idoso.

Na fuga, os bandidos levaram também um caminhonete modelo Hilux de cor vermelha e o cunhado do empresário como refém. Uma guarnição da Polícia Militar do Estado do Amazonas recebeu a informação do roubo e começou a fazer um acompanhamento na BR-317, tendo em vista que os assaltantes seriam supostamente naturais de Rio Branco.

Durante a perseguição, a viatura da PM do Amazonas não conseguiu mais acompanhar a caminhonete roubada, pois os bandidos estavam em alta velocidade, e os militares voltaram para o município de Boca do Acre para pedir reforço. Mais duas viaturas foram empenhadas na ocorrência e, no km 38 no sentido de Boca do Acre/Rio Branco, a caminhonete Hilux foi encontrada capotada na pista, após o motorista ter colidido contra uma motocicleta que transitava na pista no mesmo sentido.

Com o capotamento, os quatro criminosos entraram na mata e abandonaram o veículo, o dinheiro e o refém. As guarnições chegaram no local do acidente e, depois de alguns quilômetros em patrulhamento, o quarteto foi avistado e teve uma intensa troca de tiros, que resultou na morte de uma dos assaltantes. Os outros três voltaram para a mata e continuam foragidos.

Várias barreiras foram montadas ao longo da BR-317 para tentar capturar os criminosos, que além de serem violentos, estavam fortemente armados e podem a qualquer momento invadir uma fazenda nesse perímetro.

O bandido alvejado ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Boca do Acre, mas já chegou sem vida. O refém foi levado para Boca do Acre, e a caminhonete ficou tombada na pista.

As forças de segurança dos dois estados estão de alerta total no intuito de prender os assaltantes.