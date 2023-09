CS2 terá menos rounds, ranking global e patente por mapa

A Valve oficializou que o Counter-Strike 2 passará a ter partidas terminando em 13 rounds, e não mais em 16, como é hoje. O jogo sucessor do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), que ainda não possui data oficializada de lançamento, contará com rankings regionais e global e ainda patente específica cada mapa.

Today we are introducing CS Rating—a precise display of your skill in Counter-Strike 2. With regional and World Leaderboards you'll know exactly how you stack up.

Competitive mode in CS2 now features per-map Skill Groups, so players can master their favorite maps while learning… pic.twitter.com/LexHHv8P36

— CS2 (@CounterStrike) August 31, 2023