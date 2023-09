Datafolha: confiança nas Forças Armadas atinge menor índice, de 34%

Em abril de 2019, no início do governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL), o percentual de entrevistados que afirmaram confiar nos militares era de 45%. Dessa forma, houve uma variação de 11%.

Na pesquisa mais recente, o quantitativo de brasileiros que considera os militares pouco confiáveis é de 44%, ao mesmo tempo em que outros 21% dizem que não acreditam nas Forças Armadas. Em relação a 2019, também houve variação, já que os índices eram de 35% e 18% respectivamente.