Os atletas do vôlei acreano Dayan Barros e Quemile Vieira são os convidados do Podcast Esporte ContilNet nesta quarta-feira (27). Dayan Barros é o mais novo reforço do Rede Cuca, do Ceará, para a disputa da Superliga B.

Quemile, atualmente atuando no vôlei de praia do Ceará, é uma das convocadas para a disputa do Torneio Regional neste fim de semana na capital acreana.

