Dayan e Quemile são atrações da 3ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei

Os atletas Dayan Barros e Quemile Vieira serão algumas das atrações da 3ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei de Praia. A competição começa com 20 duplas, 12 no masculino e 8 no feminino, neste sábado, 23, a partir das 8 horas, na quadra da UFAC.

Dayan Barros vem atuando no indoor jogando a Superliga e Quemile Vieira transferiu-se para Fortaleza, no Ceará, em busca de crescimento profissional e trabalha com Reis Castro, um dos melhores treinadores do Brasil.

“Vai ser especial ter o Dayan e a Quemile no torneio. Os dois atletas atualmente jogam fora de Rio Branco e isso mostra a qualidade dos nossos atletas”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), Delmerson Abreu.

32 partidas

A 3ª etapa do Circuito Acreano terá 32 partidas e as finais serão realizadas no domingo, 24, a partir das 16 horas. “Queremos iniciar a fase decisiva no fim da tarde de domingo. Teremos grandes jogos”, avaliou o dirigente.

15 mil

A premiação da etapa será a maior da temporada 23. A FEAV vai dividir uma premiação de 15 mil reais para os campeões no masculino e feminino.