Dayan se apresenta ao Rede Cuca e meta é acesso na Superliga

O líbero acreano Dayan Barros se apresenta ao Rede Cuca na segunda, 2, em Fortaleza, no Ceará, e vai iniciar os treinamentos visando a disputa da Superliga B. O atleta disputou o último torneio nacional pelo Blumenau, de Santa Catarina, e pela primeira vez vai jogar no vôlei do Nordeste.

“O projeto apresentado pela diretoria é excelente e estou bastante motivado. A meta é colocar o Rede Cuca na primeira divisão na temporada 24/25”, disse Dayan.

Viaja no sábado

Dayan viaja no sábado, 30, para Fortaleza e os próximos 90 dias serão de muitos treinamentos tanto na parte física quanto técnica. “A Superliga B inicia em janeiro e por isso teremos um bom período de preparação. É preciso trabalhar duro porque vamos jogar um torneio muito competitivo e difícil”, avaliou o líbero.

Marcelo Negrão

O campeão olímpico Marcelo Negrão é o treinador do Rede Cuca para a temporada. “Vou trabalhar com um dos grandes nomes da história do vôlei brasileiro. É mais uma oportunidade para aprender e seguir evoluindo”, afirmou o atleta acreano.