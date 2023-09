De empregada doméstica à capitã da PM: Ivanise Pontes comemora 21 anos na corporação

A capitã Ivanise Pontes, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Sena Madureira, fez uma publicação neste sábado (16), nas redes sociais, comemorando 21 anos de atuação na Polícia Militar do Acre.

Na postagem, ela relata ser oriunda de uma família pobre e que antes de ingressar na PM trabalhou como empregada doméstica. “E neste dia 16/09 completa 21 anos que tive o privilégio e a honra de ingressar na Gloriosa PMAC. Sou muito grata a Deus, à minha família e aos amigos que conquistei nesta jornada. Sou privilegiada sim por ter chegado até aqui, pois, era de família pobre, empregada doméstica e, graças ao meu esforço, garra e força de vontade, agarrei firme a oportunidade de fazer o concurso e , de lá até aqui, são muitos aprendizados e crescimentos”, comentou.

Além de alcançar a patente de capitã, Ivanise Pontes se destaca também pelos cursos que participou tanto no Acre quanto em outros estados. Em 2021, por exemplo, ela concluiu com êxito o curso de Negociador, ocorrido no Espírito Santo.

A capitã atua na cidade de Sena Madureira, onde é bastante respeitada pela população.