De lingerie, cantora do Bonde do Forró dá tapas e chicotadas em acreano em show; vídeo

A cantora Juliana Caetano, conhecida como Juliana Bonde, da renomada Banda Bonde do Forró, deixou o público do 6º Festival da Farinha em êxtase com uma performance ousada no palco. O show da cantora na abertura do evento na praça Orleir Cameli surpreendeu os espectadores com uma interação inusitada.

Durante sua apresentação cativante, Juliana Bonde convidou um fã cruzeirense identificado como Aldair José Peres, popularmente conhecido como “Presinha”, para se juntar a ela no palco. O que se seguiu foi uma sequência de momentos picantes que não deixou ninguém indiferente.

Com Aldair acomodado em uma cadeira no centro do palco, Juliana Bonde começou a dançar de maneira sedutora ao redor dele. A plateia, composta por aproximadamente 10 mil pessoas, foi à loucura com a ousadia da cantora. Ela não hesitou em dar “tapas” e chicotadas simuladas, criando uma atmosfera intensa e eletrizante.

O influenciador e radialista Patrick Tavares teve a perspicácia de capturar o momento, registrando-o em vídeo. As imagens rapidamente se tornaram viral nas redes sociais, gerando uma enxurrada de reações e comentários.

Juliana Bonde certamente será lembrada como um dos momentos mais marcantes do 6º Festival da Farinha, proporcionando aos espectadores uma experiência inesquecível.