De surpresa, ex-funcionários do jornal e TV Rio Branco se encontram para homenagear Célia e Narciso Mendes

A noite da última quarta-feira (6) foi marcada por homenagens e surpresas a um dos casais mais queridos do jornalismo acreano: Célia e Narciso Mendes. Donos do jornal e da TV Rio Branco, os dois foram surpreendidos por uma festa organizada por Luiz Theodoro e Rubedna Braga, colunistas sociais mais tradicionais do Acre.

A surpresa aconteceu no restaurante Point do Pato, da empresária Socorro Moreira Jorge, em Rio Branco e teve a participação de vários ex-funcionários que ajudaram a construir e formar a história da comunicação e do jornalismo do Acre. Fundado em 1969 o jornal O Rio Branco ajudou a contar a história dos acreanos e revelou os maiores profissionais do estado. Duas décadas depois, o grupo de comunicação, em 1989, lançou a TV Rio Branco, pioneira no Acre.

Muito emocionados, o casal agradeceu a homenagem e lembraram de vários momentos importantes da história da empresa. “Acho que não merecemos esse gesto carinhoso de vocês”, disse Narciso com lágrimas nos olhos.

“As palavras de agradecimentos a todos, serão insuficientes para registrar o tamanho da felicidade e da honra que foi para o casal, o de poder termos tido a oportunidade de participar de uma noite tão prazerosa, onde podemos reencontrar tantos amigos e parceiros de longas datas, que por muitas décadas, nos ajudaram de forma tão aguerrida a fazer com que a TV e o jornal, pudesse continuar existindo, registrando dia após dia a história do nosso querido estado do Acre”, completou Célia.

Estiveram presentes na comemoração pelo menos 5 ex-diretores do jornal, Suede Chaves, que passou três vezes pelo jornal; Wania Pinheiro, que foi correspondente em Sena Madureira; Evandro Cordeiro, Antônio Muniz, que também é apresentador de TV e Márcio Nunes, atual editor-chefe e diretor de jornalismo.

Wania Pinheiro, atual proprietária do ContilNet, nunca havia trabalhado em nenhum outro jornal do Acre antes de fundar o seu próprio site. Ela iniciou no Rio Branco como colunista social, foi colunista de política e correspondente em Sena Madureira. Emocionada, ela agradeceu ao casal pelos anos de experiência dentro do grupo.

“Passei os melhores anos da minha vida no Rio Branco.Quando comecei o Narciso nem era dono do jornal. Pertencia ao grupo Tourinho, lá de Rondônia. Foi no Rio Branco que eu criei meus filhos, fiz meu nome e passei a minha vida quase toda no jornal. Sou apaixonada pelo o Rio Branco até hoje. Sou agradecida ao Narciso e a todos os colegas”, disse.

