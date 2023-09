Decreto de estado de emergência, morte de administradora e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Inmet emite comunicado de chuvas intensas para o Acre; saiba mais

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novo alerta para perigo potencial de chuvas intensas em todo o Acre. O aviso tem início a partir das 10h desta segunda-feira (18) e validade até às 10h da terça-feira (19).

Ufac divulga edital de processo seletivo para mestrado em Educação com 30 vagas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou na última semana o edital do do processo seletivo do curso de Mestrado em Educação, com início das atividades acadêmicas previstas para o primeiro semestre letivo de 2024. No total, serão disponibilizadas 30 vagas para candidatos interessados.

TERÇA-FEIRA

Administradora do Acre morre em acidente de carro enquanto visitava filho em Porto Velho

A administradora Mara Gonçalves, moradora de Rio Branco, Acre, morreu na noite do último sábado (16), vítima de um acidente de carro em Porto Velho, capital de Rondônia.

Governo decreta estado de emergência por superlotação das unidades de saúde do Acre

O governo do Acre, por meio de decreto no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (19), declarou a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência, em decorrência da superlotação das unidades estaduais de saúde, causada pela qualidade do ar no Estado do Acre, como efeito das ondas de calor, seca e estiagem.

QUARTA-FEIRA

Após carro derrubar árvore e poste, trânsito fica parado na Av. Ceará; VEJA FOTOS

Um acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (20), congestionou o trânsito no início da manhã na Avenida Ceará, próximo ao prédio do Tribunal de Contas do Acre. Com o acidente, um poste e uma árvore foram derrubados, o que causou a paralisação do trânsito no trecho.

ContilNet apresenta time de influenciadores para cobertura da ExpoSena; confira os nomes

O portal ContilNet está mais uma vez pronto para agitar a ExpoSena Rural Show, que começa nesta quarta-feira (20) e se estende até o domingo (24) de setembro, com uma equipe de influenciadores que promete uma cobertura inesquecível.

QUINTA-FEIRA

Na Ponta da Língua: ex-assessora processa Michelle por assédio moral e expõe relação com a deputada

A deputada Michelle Melo vive uma fase de crise na sua trajetória política. Após ser destituída do cargo de líder do governo Gladson na Assembleia Legislativa do Acre, a parlamentar enfrenta agora um processo judicial, movido por uma ex-assessora, por assédio moral. A audiência de conciliação entre as duas foi nesta quarta-feira (20), pouco depois da deputada subir no plenário da Casa e expor mais uma vez a confusão com o secretário adjunto de Governo, Luís Calixto. As partes não entraram em um acordo e o processo voltou a correr.

Gladson faz novas nomeações e exonerações de comissionados; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (21), o governador Gladson Cameli publicou novas mudanças na estrutura do Executivo do Estado e exonerou e nomeou servidores comissionados de várias secretarias.

SEXTA-FEIRA

Antes de morrer, Walewska Oliveira veio ao Acre para palestrar sobre o poder da mente

Na noite desta quinta-feira (22), o corpo da jogadora de vôlei, campeã olímpica pela Seleção Brasileira, Walewska Oliveira, foi encontrado no condomínio onde morava com o marido, em São Paulo.

Procurado pela Interpol, ex-vereador no Acre é preso acusado de matar homem na Bolívia

Citado no “red notice”, o relatório vermelho que busca a captura internacional de ordens de prisões emitidas pela Organização de Polícia Internacional (Interpol), o ex-vereador acreano Mauristelio Tessinari de Sousa, conhecido como Teio Tessinari, de Capixaba, está preso em Rio Branco desde a última quarta-feira (20), ao chegar para depor em audiência de instrução e julgamento, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco.