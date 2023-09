Defensoria Pública promoverá atendimento itinerante em diferentes locais de Rio Branco

Os atendimentos serão realizados entre os dias 11 a 30 de setembro

O programa “Defensoria Itinerante, cidadania mais perto de você” percorrerá, entre os dias 11 a 30 de setembro, algumas localidades da capital Rio Branco, promovendo assistência jurídica integral e gratuita para a população.

A ação realizada pelo Núcleo da Cidadania e Coordenação Cível da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) busca garantir o acesso à justiça por meio dos serviços que serão oferecidos para comunidade, em diversos locais da cidade.

“Nosso objetivo é alcançar cada vez mais aquelas pessoas que precisam dos nossos atendimentos, e que às vezes não tem sequer condições de chegar até a Defensoria Pública, então levar os serviços até a comunidade é a melhor forma de promover o acesso a esses direitos”, destacou o defensor público e coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo.

A ação conta com a parceria da Universidade Federal do Estado do Acre (Ufac), Ministério Público do Acre (MPAC), Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Loja Gazin, Santa Casa da Amazônia, Associação Arte e Movimento do Idoso de Rio Branco (Amirb), Associação das Mulheres Camponesas do Acre e Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra).

Serviços

Consulta processual, orientações e assistência jurídica na área cível e criminal, como retificação de documentos, pensão alimentícia, registro tardio, investigação de paternidade, tutela e curatela, ação de inventário, defesa do consumidor, entre outros atendimentos estarão disponíveis para comunidade.

Confira os locais:

• Teatro Barracão Matias

Data: 11, 12 e 13/09/2023

Hora: 8 às 12h

Local: Avenida Sobral, nº 428, Baixada do Sol

• Mercado do Benfica – Jorge Tavares Bezerra

Data: 14 e 15/09/2023

Hora: 8 às 12h

Local: Benfica, n°65, Vila Acre

• Dia da Família na Escola Boa União

Data: 16/09/2023

Hora: 8 às 15h

Local: Rua Três de Agosto, nº 38, Boa União/Sobral

• Ação Social: Gazin no seu Bairro

Data: 17/09/2023

Hora: 8 às 17h

Local: Escola Edilson Façanha- Rua Santa Rosa, nº 46, Calafate

• Mercado 6 de Agosto

Data: 18, 19 e 20/09/2023

Hora: 8 às 12h

Local: Rua Seis de Agosto

• Associação das Mulheres Camponesas do Acre

Data: 21/09/2023

Hora: 8 às 12h

Local: a confirmar

• 113ª Edição do MP na Comunidade – Círio Cidadão

Data: 23/09/2023

Hora: 8 às 15h

Local: Espaço da Catedral Nossa Senhora de Nazaré- Centro

• Dia da Família na Escola de Educação Infantil Jessé Santiago

Data: 30/09/2023

Hora: 8 às 12h

Local: Rua Vitória II, 317 – Jorge Lavocat

• Projeto Santa Casa na Comunidade

Data: 30/09/2023

Hora: 8 às 14h

Local: Colégio Militar Tiradentes, na Estrada do Calafate