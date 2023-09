Deputados marcam presença em festa de filiação de Marcus Alexandre

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) promoveu uma grande festa de filiação do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e pré-candidato pelo partido para a prefeitura de Rio Branco em 2024. No evento, que acontece neste sábado (2), no Auditório da Livraria Paim, diversas autoridades e políticos marcaram presença.

A deputada Michelle Melo (PDT) prestigiou a grande festa de filiação de Marcus Alexandre e afirmou que é uma festa da democracia.

“Nós parabenizamos o pré-candidato Emerson Jarude e nós estamos aqui para parabenizar também a pré-candidatura do Marcus Alexandre. Toda pré-candidatura é bem-vinda, é renovação da política, é a festa da democracia e com toda certeza a gente tem que prestigiar”, disse, que afirmou que pretende colocar o nome como pré-candidata a prefeita dentro do PDT.

O deputado Fagner Calegario (Podemos) também esteve presente para prestigiar a festa. “Acredito que é um momento novo no MDB que marca a história, a trajetória do MDB no Acre porque a gente vê essa oxigenação. Uma liderança nova, que eu falo que o Marcus Alexandre representa um político dessa nova geração, que é o grupo que eu me considero, a Michelle se considera. Então eu vejo essa oxigenação acontecendo dentro do MDB e é muito legal a gente vendo essas pessoas chegando, tirar aquela história dos velhos. Agora é a vez dos novos”, disse.

Entre as autoridades, o presidente da executiva estadual, Flaviano Melo, o ex-prefeito Vagner Sales, as deputadas estaduais Antonia Sales e Michelle Melo, o deputado estadual Fagner Calegario, o senador Sérgio Petecão, a vice-prefeito de Rio Branco, Marfisa Galvão, além de outros políticos, como o ex-deputado Eduardo Farias, e autoridades.