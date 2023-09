Deracre melhora acesso de 240 famílias do Ramal 5, em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalhou, na quarta-feira, 27, em melhorias de acesso para 240 famílias do Ramal 5, em Cruzeiro do Sul.

Os trabalhadores do Deracre atuaram no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de raspagem de solo, retirada de atoleiros, construção de saídas de águas pluviais, regularização e aplicação de camada vegetal. A ação conta com uma pá carregadeira, uma motoniveladora e um caminhão.

Os trabalhos foram executados em atendimento à solicitação da comunidade e o gerente da Macrorregional II do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, destacou que a iniciativa fortalece o produtor rural, que passa a ter mobilidade no ramal e consegue realizar o escoamento de seus produtos.

“Estamos dando assistência ao homem do campo, ao produtor rural, que tem direito de levar e trazer seus produtos. Por determinação do governador Gladson Cameli, realizamos esses serviços para uma comunidade de mais de 240 famílias”, disse.

A moradora Santana da Silva ressaltou que o trabalho executado pelo Deracre deve fortalecer o acesso dos produtores de farinha da região e garantir o transporte da produção para o mercado municipal.

“O serviço ficou muito bom, porque antes ninguém conseguia andar pelo ramal, que estava bem precário e, graças ao trabalho do Deracre, hoje conseguimos levar nossa farinha para o mercado, e a construção da ponte também garante mais segurança para a comunidade”, disse.

Além disso, o Deracre e a comunidade trabalharam na construção de uma ponte em madeira sobre o Igarapé Banguer.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais.

O Deracre segue com obras em todo o estado, promovendo melhorias de acesso aos acreanos.