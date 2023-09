Dericast recebe Rauana Batalha, servidora pública, autista e mãe de criança com TEA

O Dericast desta semana foi incrível: recebemos UM SER HUMANO INCRÍVEL! Rauana Batalha, uma autista e mãe de autista que tem levado informação e conhecimento a muitas pessoas e tem proporcionado que muitos autistas falem de suas dores e alegrias. Esta servidora da Ufac e mulher autista tem feito um trabalho lindo junto à causa do autismo e está cada dia mais realizada.

Rauana Batalha nos mostra todo amor e carinho que tem vivido com a sua filha e aprende todos os dias que amor e a compressão ajudam muito a enfrentar as dificuldades que o mundo do autismo traz como desafio. Ela aprendeu desde cedo a conviver com o diferente.

A importância de desenvolver habilidades emocionais para que nossa vida seja saudável, equilibrada e plena, conviver com uma criança autista é um grande ensinamento para a vida toda. A experiência de participar do Dericast foi incrível, repassando informação a todos os pais que têm filhos com alguns sinais.

Alderian Campos e Rauana Batalha são dois apaixonados pela vida, amam o que fazem e ambos acreditam no desenvolvimento humano. Ela segue sua jornada constante de procurar os seus direitos e da sua filha e de todas as mães e pais que enfrentam desafios relacionados a essa deficiência de seus familiares. Na opinião de Rauana, o conhecimento é libertador em todos os sentidos.

Confira neste episódio do Dericast formas de usar a sua Inteligência Emocional como ferramenta diária para a manutenção do equilíbrio entre a família dos autistas e todas as demais áreas da sua vida, nesta jornada tão desafiadora e apaixonante, que luta pela inclusão social.