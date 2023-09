Desafeto invade residência e fere a tiro adolescente na zona rural de Rio Branco

Um adolescente de 15 anos foi ferido com um tiro no abdômen na tarde desta sexta-feira (8), após ter a casa invadida, na propriedade rural de Rio Branco, que fica localizada no km 5 do ramal do Otacílio, no km 72 da rodovia AC-90, estrada Transacreana.

Segundo informações do própria adolescente, ele estava dentro da residência terminando de almoçar, quando sentiu a presença de uma outra pessoa no local. A pessoa, de posse de uma arma de fogo, acabou atirando contra a vítima, que foi atingida com um tiro no abdômen. Após a ação, o criminoso, que não foi visto pelo adolescente, fugiu do local.

Mesmo ferido, o adolescente conseguiu pedir ajuda a seus familiares que acionaram uma ambulância. Com medo do adolescente morrer, parentes da vítima colocaram ele em um veículo e tentaram levá-lo até a cidade, mas foram interceptados no km 53 pela ambulância de suporte básico. Depois do atendimento, o adolescente foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Nem a Polícia Militar nem agentes da Delegacia de Homícidio e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados nessa ocorrência.