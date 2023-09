Desfile cívico de Sena Madureira tem participação de escolas e queima de fogos; fotos

O desfile cívico-militar em alusão ao aniversário de 119 de emancipação de Sena Madureira, nesta segunda-feira (25) teve destaque para as apresentações das escolas e a tradicional queima de fogos.

Com direito a banda de música, os alunos e servidores das escolas desfilaram pela Avenida Avelino Chaves, em frente à prefeitura do município. Centenas de pessoas acompanharam o evento.

Cada escola organizou suas apresentações com diferentes temas, que foram desde lendas folclóricas brasileiras, à parte da história da cidade, com personagens importantes, como padre Paulino Baldassari, seringueiros e dentre outros. Além disso, as escolas construírem várias alegorias, que embelezaram os olhos do público presente.

Confira os registros da noite pelo fotojornalista do ContilNet, Juan Diaz: