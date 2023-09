Detran faz leilão de veículos em Rio Branco com mais de 140 lotes; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Acre publicou na terça-feira, (12) o edital do leilão de veículos apreendidos em Rio Branco, que será realizado no dia 27 de setembro, a partir das 9 horas. Ao todo serão 141 lotes disponibilizados, entre automóveis e motocicletas.

Os veículos serão leiloados na modalidade online, pelo site da empresa leiloeira (www.loteleiloes.com.br). Para participar, os interessados devem realizar cadastro prévio no site, informando dados pessoais e anexando imagens do documento de identificação com foto.

A visita presencial aos lotes será realizada entre os dias 18 e 22 de setembro, das 8 às 13h30, na Unidade de Parqueamento do Detran, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, bairro Vila Ivonete.

Na plataforma estão disponibilizadas imagens dos veículos para verificação. Os interessados já podem realizar os pré-lances.