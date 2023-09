Dia da Amazônia: Marina Silva fala aumento de fiscalização e queda no desmatamento

Neste 5 de setembro, em que é celebrado o Dia da Amazônia, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, ressaltou a queda de 42% no desmatamento do bioma amazônico nos primeiros sete meses de governo. A fala da ministra aconteceu em sessão de homenagem ao Dia da Amazônia na Câmara dos Deputados.

Marina Silva afirmou ainda que houve estabilização do desmatamento no Cerrado, que estava em tendência de alta, e redução de mais de 50% no desmatamento na Mata Atlântica. Segundo a ministra, essas conquistas são fruto de “muito esforço”, como o aumento de quase 200% na capacidade de fiscalização dos órgãos ambientais.

No entanto, Marina Silva sustentou que o objetivo do governo não é apenas combater queimadas e desmatamentos, mas criar um novo modelo de desenvolvimento.

“O que nós queremos não é apenas fazer com que haja redução do desmatamento por ação de comando e controle do Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis], da Polícia Federal e dos órgãos ambientais. Nós queremos é um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que considere a bioeconomia, que respeite as populações locais.”

PPCDAM

Durante o período que esteve a frente do Ministério do Meio Ambiente, entre 2003 e 2008, Marina Silva conseguiu reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. O responsável pela redução foi o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), criado pela acreana em 2004.

Agora, 14 anos depois, a ministra retorna ao comando do MMA e anunciou nesta terça-feira (10) que o PCCDAM está de volta e que deverá abranger todos os biomas brasileiros.