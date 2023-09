Dia da Cachaça: do Acre, Jibóia é destaque na Europa e prepara lançamento com novos sabores

Nos últimos anos, a cachaça Jibóia tem se destacado como uma das maiores inovações no mundo das bebidas destiladas. Originária do Acre, essa bebida conquistou o país e ultrapassou fronteiras, tornando-se um sinônimo de qualidade e bom gosto não apenas em outros estados brasileiros, mas também em países estrangeiros.

A história por trás dessa cachaça é fascinante, pois ela é fruto da visão empreendedora do engenheiro eletricista e advogado riobranquense, Jakson Soares. Após morar em Curitiba, Jakson decidiu se dedicar ao universo da cachaça e se tornou um verdadeiro Mestre Cachaceiro a partir de 2014.

No Dia Nacional da Cachaça, o ContilNet teve a oportunidade exclusiva de conversar com Jakson Soares, que compartilhou emocionantes novidades sobre a Jibóia. Com grande entusiasmo, ele anunciou que a Jibóia está prestes a lançar uma linha de cachaças com sabores únicos, incluindo açaí, jambú e café. Todo o processo de produção foi cuidadosamente elaborado para atingir um alto padrão de qualidade, visando principalmente à exportação. O produto estará disponível para o público já no primeiro trimestre de 2024 e foi desenvolvido em parceria com a Embrapa, contando com sua expertise para garantir excelência.

Quanto à apresentação, a Jibóia escolheu uma embalagem de vidro com rolha, reforçando seu compromisso com a qualidade e o requinte. Além disso, Jackson Soares está atualmente na Europa, promovendo ativamente a Jibóia, com destaque para os principais mercados na Holanda e Bélgica. No Brasil, o Mestre Cachaceiro tem planos de expandir as exportações para as regiões sul e sudeste, consolidando ainda mais a presença dessa notável cachaça no mercado nacional e internacional.