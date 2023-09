Dia da Independência: previsão para feriado é de sol e chuvas pontuais no estado; confira

Na próxima quinta-feira (7) é celebrada a Independência do Brasil, data que remete à separação do então reino Brasil e Portugal, proclamada por Dom Pedro de Alcântara às margens do Rio Ipiranga. Em Rio Branco, será realizada o tradicional desfile de 7 de setembro, que reunirá diversas instituições acreanas, confira a previsão do tempo para o dia.

De acordo com a previsão do site O Tempo Aqui, feita pelo meteorologista Davi Friale, a quinta-feira será de tempo quente, com sol e nuvens, podendo chover em alguns pontos de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira. A temperatura mínima poderá ser de 20ºC a 23ºC, já a máxima, deve variar entre 34ºC e 37ºC.

O desfile cívico-militar acontece a partir das 8h da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública, Centro de Rio Branco. Para realização e segurança do evento, algumas ruas no Centro da cidade serão fechadas pelos órgãos de trânsito, entre as 7h às 9h da manhã.

Participarão do desfile das forças militares, de instituições estaduais e sociais, grupamentos mirins e colégios militares, bem como de comboio de viaturas militares e veículos civis, além da apresentação de bandas de música e desfiles de clubes de veículos antigos e motocicletas.

Na sexta-feira (6) também será feriado, em virtude do decreto governamental que transferiu o feriado do Dia da Amazônia, celebrado no dia 5 de setembro, para a sexta-feira.