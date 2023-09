Dia do profissional de Educação Física: personal do Acre fala sobre importância para saúde

O profissional de Educação Física Jean Carlos, atua no Acre há 6 anos como personal em academias de Rio Branco. Formado em 2021 pela Universidade Federal do Acre, Jean conversou com o ContilNet e contou um pouco sobre sua trajetória e afirmou a importância da profissão para a saúde dos acreanos.

Ao ContilNet, Jean contou sobre o início da sua carreira como estagiário nas academias, onde segue até os dias atuais. “Eu tenho 6 anos como personal, desde os estágios da faculdade. Eu sempre tive um lado atleta e tinha afinidade com a Educação Física, então escolhi esse curso por gostar da prática de exercícios físicos”, disse.

Segundo Jean, atualmente ele trabalha com alunos individuais que, algumas vezes, chegam com patologias, como dores no joelho, coluna, quadril ou até mesmo doenças como depressão e ansiedade.

“Nós trabalhamos como uma espécie de modelador de corpos. A gente zela muito pela saúde. Sempre pegamos muitas pessoas com algum tipo de patologia e alguns tipos de situações que a gente acaba ajudando a fortalecer essas pessoas”, explicou.

Para Jean, o profissional de educação física representa uma parte importante na saúde daqueles que buscam os serviços oferecidos por esses profissionais. “A atividade física ajuda a prevenir e combater doenças como depressão e ansiedade. Nós estamos aqui para o que der e vier, porque nós recebemos alunos em algumas situações que a musculação ou a atividade física em si auxilia na melhora”, disse.

Auxílio na saúde

Para garantir que o profissional esteja apto a promover a saúde, os cursos oferecidos pelas universidades não se baseiam apenas na prática de exercícios, danças e esportes. Durante toda a formação, o profissional estuda sobre o funcionamento do corpo e tem acesso a matérias como fisiologia, anatomia humana, bioquímica, biofísica e comportamento motor.

A prática de atividades físicas regulares pode ajudar a prevenir uma série de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer.

A atividade física reduz o estresse e sintomas de ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora a aprendizagem, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade, proporciona a socialização e a convivência

Dia do Profissional de Educação Física

O dia do profissional de educação física é comemorado em 1º de setembro, pois nessa data aconteceu a instituição da Lei Federal nº 9696, em 01 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

De acordo com o Conselho Federal de Educação Física, é reconhecido como Profissional de Educação Física aquele identificado pelas denominações a seguir: Professor de Educação Física, Técnico Desportivo, Treinador Esportivo, Preparador Físico, Personal Trainner, Técnico de Esportes; Treinador de Esportes; Preparador Físico-corporal; Professor de Educação Corporal; Orientador de Exercícios Corporais; Monitor de Atividades Corporais; Motricista e Cinesiólogo.