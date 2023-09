Dia dos Arcanjos: simpatias para atrair coisas boas com Rafael, Miguel e Gabriel

Hoje (29) é comemorado o Dia dos Arcanjos. Miguel, Gabriel e Rafael são seres divinos que representam a alta hierarquia dos anjos-chefes. A missão dos arcanjos é servirem como mensageiros de Deus, além de possuírem o dever de proteger os seres humanos. Para celebrar a data, conheça as simpatias para atrair coisas boas com Rafael, Miguel e Gabriel

Dia dos Arcanjos

Receber as bênçãos dos Arcanjos

Neste Dia dos Arcanjos, primeiramente, plante uma muda de Comigo-Ninguém-Pode em um vaso de barro. Em seguida, leve este vaso para perto da entrada da sua casa. Ao redor do vaso, coloque três pires e acenda uma vela branca em cada um. As velas devem ser oferecidas aos arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel. Depois, coloque uma rosa branca ao lado de cada vela. Aguarde as velas queimarem e, logo após, enterre os restos da cera e as flores no vaso. O pires pode ser lavado e usado como de costume. Não esqueça de cuidar com carinho de sua planta e lavar bem as mãos quando mexer com ela.

Para ter mais positividade em seu caminho

No Dia dos Arcanjos, separe três velas brancas. Escreva na primeira Miguel, na segunda Gabriel e, na última, Rafael. Para facilitar este passo do ritual, use um palito de dente. Depois, amarre as três velas com uma fita rosa e coloque em um pires. Acenda as velas, que devem queimar até o final. Em seguida, faça uma oração oferecendo aos arcanjos e peça a eles que afastem os problemas. Por fim, recolha as sobras das velas junto com a fita e descarte tudo no lixo. O pires deve ser lavado e usado como de costume.

Para ter prosperidade nos negócios

Por fim, no Dia dos Arcanjos, segure um terço em suas mãos e diga em voz alta: “Anjos e arcanjos poderosos, ajudem-me a mudar ou subir de cargo no meu trabalho para que eu possa melhorar o sustento da minha família. Que o meu esforço seja reconhecido pelos meus superiores e que eu tenha o meu desejo concedido pelos seres celestiais”. Em seguida, com o terço ainda em suas mãos, faça uma oração e uma Salve-Rainha. Para finalizar este ritual, guarde o terço na gaveta ou armário do local onde trabalha pelo tempo que achar necessário.