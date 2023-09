Diretoria do Santa Cruz dispensa atletas importantes antes da final

A diretoria do Santa Cruz resolveu dispensar na manhã deste domingo, 10, o meia Kauan e os atacantes Asafe e Fernando. Os atletas foram titulares no duelo contra o Independência na semifinal do Campeonato Estadual Sub-17 na última sexta, 8, no Florestão, e na noite desse sábado, 9, no ginásio Álvaro Dantas, estavam jogando futsal no Campeonato Estadual Sub-18.

“Temos um grande investimento e realizamos um trabalho profissional. Os atletas recebem ajuda de custo e têm toda a estrutura para trabalhar e jogar futsal não é permitido. Ocorreu um grande desgaste e atitude dos atletas é inaceitável”, comentou o técnico Léo Raches.

Visando a decisão

O elenco do Santa Cruz reapresenta-se nesta segunda, 11, e realiza um treino físico sob o comando do professor Arnaldo Moreira. O foco é a final do Estadual Sub-17 na sexta, 15, às 15h30, contra o Galvez, no Florestão.