Diretoria do Sena Madureira faz proposta para filiação no profissional

A diretoria do Sena Madureira, representada pelo prefeito Mazinho Serafim (União Brasil), encaminhou uma proposta para filiação da equipe visando à disputa do Campeonato Estadual em 2024. O time do Vale do Iaco precisa investir R$ 660 mil e o objetivo é realizar o pagamento à CBF de maneira parcelada.

“O prefeito (Mazinho Serafim) conversou com o presidente da CBF (Ednaldo Rodrigues) e oficializamos uma proposta. O jurídico da CBF vai analisar e no início da próxima semana teremos uma definição”, explicou o diretor Rutinaldo Queiroz (Chokito).

Vaga na Copa São Paulo

Mazinho Serafim reuniu-se reuniu com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, nessa sexta, 15, na sede da entidade, e fez uma exposição de motivos para tentar confirmar o Sena Madureira na disputa da Copinha.

“Tivemos uma reunião bastante proveitosa em São Paulo e é importante agradecer ao senador Sérgio Petecão, a deputada federal Meire Serafim, ao secretário de Esportes de São Paulo, Carlos Vianna (Cacá) e ao presidente Reinaldo Bastos. Vamos lutar para termos o Sena na Copinha. Conquistamos essa vaga dentro do gramado”, declarou Mazinho Serafim.