Discussão durante bebedeira termina em morte na região da Baixada da Sobral

Um homem ainda não identificado foi brutalmente assassinado com 16 golpes de faca no início da manhã deste domingo (3), durante uma discussão que ocorreu durante uma bebedeira em uma residência localizada na rua Xapuri, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações fornecidas pela polícia, o homem estava na companhia de vários indivíduos em um ambiente de consumo de álcool na referida residência quando ele e o autor do crime, que também não foi identificado até o momento, iniciaram uma discussão acalorada.

Com os ânimos exaltados, o acusado apoderou-se de uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima. Mesmo ferida, a vítima tentou fugir, percorrendo toda a extensão da rua Xapuri, mas acabou sendo alcançada pelo criminoso na rua Acre, onde foi brutalmente esfaqueada em várias partes do corpo. O total de golpes infligidos à vítima foi de 16. Após a ação criminosa, o autor fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar isolou a área para permitir que a perícia realizasse os trabalhos necessários, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais Militares do 1° Batalhão coletaram informações a fim de iniciar a busca pelo autor do crime na região, mas, até o momento, ninguém foi localizado. Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), coletaram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).