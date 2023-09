Discussão e bebedeira termina com facada na região da lombar, em Rio Branco

Uma bebedeira quase terminou em tragédia na manhã deste sábado, (30) no conjunto Xavier Maia, parte alta de Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, várias pessoas participavam de uma bebedeira, regada a muita cachaça, na praça Evelyn Oliveira Mendonça, situada na avenida Brasil, no conjunto Xavier Maia.

Em um dado momento, duas pessoas começaram uma discussão, e, foi nessa hora que um homem identificado como Gleison Santana Melo de 32 anos, conhecido como PIRATA, desferiu um golpe de faca na região lombar de um homem identificado como Cleiverson Santana Sales de 43 anos conhecido como (GIRAIA)

Populares acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) que rapidamente chegou ao local, fez todos os procedimentos e encaminhou Cleiverson ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado instável.

Logo após o ocorrido, apareceram pessoas que não foram identificadas, e começaram a agredir violentamente Gleison Santana de Melo.

Novamente, outra ambulância foi deslocada ao local e encaminhou o mesmo com a região do rosto machucada e com ferimentos cortes contusos na cabeça.