Do Acre, servidor é destaque no maior congresso de gestão pública do país

Carlos Vale, servidor da carreira típica de Estado da Gestão Governamental do Acre, conquistou destaque no maior evento de Gestão Pública do Brasil, o Congresso Consad de Administração Pública, realizado na capital federal, Brasília, entre os dias 22 e 24 de agosto. Em um ambiente repleto de administradores públicos empenhados na melhoria dos serviços públicos do país, Vale apresentou um painel inspirador que destacou as inovações e modernizações implementadas no estado do Acre.

O Congresso Consad de Administração Pública, sediado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, congregou gestores públicos de todas as regiões do Brasil, proporcionando um espaço crucial para o compartilhamento de conhecimento e melhores práticas na administração pública. Durante o evento, foram amplamente discutidas e exploradas diversas oportunidades de transformação e aprimoramento na gestão dos estados brasileiros.

O representante do governo do Acre, Carlos Vale, destacou-se ao compartilhar experiências bem-sucedidas em busca de uma administração pública mais eficiente. Vale apresentou o painel “Os Fluxos logísticos de informações intersetoriais no IDAF/AC: uma proposta de comunicação eficiente para a governança e a gestão de qualidade na autarquia” na área temática de Comunicação Institucional.

“Já participei do Consad em duas ocasiões e nessa terceira participei como Painelista. Tive a honra de representar o nosso Estado, foi uma satisfação muito grande saber que o meu trabalho foi aprovado dentre mais de 500 trabalhos submetidos. Ao final, foram apenas 130 aprovados e credenciados para serem apresentados no Consad. A ideia surgiu inicialmente com a apresentação da proposta de melhoria dos fluxos de informações na comunicação intersetorial, posteriormente veio a consolidação para realizar esse projeto em parceria com os meus colegas com objetivo de integrar a comunicação do órgão onde desempenhava as minhas funções”, afirmou.

O Congresso Consad de Administração Pública demonstrou, mais uma vez, que a administração pública no Brasil está em constante evolução, impulsionada por gestores comprometidos com a melhoria dos serviços públicos. O evento serviu como um espaço fundamental para a promoção do debate e a busca por soluções que possam tornar a gestão pública mais eficaz e eficiente.

“Escolhemos a comunicação institucional e eu convidei outros gestores Gerliano Nunes, Golbery Paiva, ambos Gestores de Políticas Públicas do Estado do Acre e a professora Marliane Tamburini do IFAC, que colaborou nesse projeto”, destacou.

Carlos Vale, com sua apresentação, ilustrou o potencial de inovação e modernização no cenário das políticas públicas e da administração estadual. A participação no Congresso Consad de Administração Pública reforça a importância do compartilhamento de experiências bem-sucedidas entre gestores públicos, visando ao aprimoramento contínuo dos serviços prestados à população.

Na oportunidade se fizeram presentes também o diretor administrativo do IDAF, Rafael, o secretário de Estado de Administração (SEAD), Paulo Roberto, diretor de Gestão de Pessoas da SEAD, Fábio, a técnica em Gestão Pública e diretora da OCA, Fran Brito, dentre outros servidores do Estado do Acre. O evento contou com a presença de ministros, governadores de vários estados, secretários de Estado de Administração, representantes da Fundação Dom Cabral, Fundação João Pinheiro e outras autoridades que são referências na área de Gestão Pública. Ainda destacou, a importância do apoio e incentivo recebido do governo do estado do Acre por meio do presidente do IDAF Francisco Thum, órgão no qual é lotado desde 2016 e desempenha atualmente a função de Chefe do Departamento de Transportes, agradeceu.