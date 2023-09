Dois caminhões perdem controle em ladeiras em menos de 24 horas

Em menos de 24 horas, dois caminhões perderam o controle em ladeiras na cidade de Cruzeiro do Sul. O primeiro caso aconteceu na segunda-feira (26), quando o motorista precisou jogar uma carreta no meio fio, para que ela parasse. O segundo caso aconteceu nesta terça-feira (26). Na ocasião, um caminhão de lixo colidiu com a varanda de uma casa.

Segundo o motorista da carreta, que estava carregada com lajotas no momento do incidente, o veículo subia uma ladeira na Avenida Lauro Muller, quando ele foi reduzir a marcha e uma peça quebrou. Ao ver que tinha perdido o controle do veículo, o motorista conseguiu jogá-lo no meio fio, fazendo com que ele parasse ali. Uma máquina precisou ir até o local para retirar a carreta.

O outro caso, envolvendo um caminhão de lixo, aconteceu na ladeira da Teleacre, próximo ao Instituto Santa Terezinha, durante a madrugada. De acordo com o motorista, ele tentava subir a ladeira, no entanto, o caminhão não conseguiu e acabou deslizando sem controle ladeira abaixo, indo parar na varanda de uma residência.

Um gari estava na parte traseira do caminhão e acabou ferido no acidente. Com um pequeno sangramento no ouvido, ele foi encaminhado ao Hospital do Juruá e passa por exames médicos.

Uma das pessoas que mora na casa, ao ouvir o barulho, se assustou e levantou para ver o que tinha acontecido, ele acabou sendo atingido na cabeça por uma viga e precisou levar pontos na cabeça e braços.

Equipes de engenheiros da prefeitura e do Corpo de Bombeiros foram até o local para auxiliar na remoção do veículo. Os danos foram, principalmente, estruturais.