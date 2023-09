Domingo de muito sol com possibilidade de temporais no Acre; fique por dentro

A previsão do tempo para este domingo, 23, será de muito calor com possibilidade de ocorrer temporais em alguns pontos isolados do Acre.

Na capital, o tempo fica muito quente com temperatura máxima de temperatura de até 38ºC, podendo ainda ocorrer chuvas rápidas e pontuais.

Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá aumenta a probabilidade de ocorrer chuvas fortes, com raios e ventanias.

Confira a temperatura média em todo o Acre

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 36 e 38ºC;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 37 e 39ºC;

Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 36 e 38ºC;

Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 36 e 38ºC;

Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 37 e 39ºC;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 36 e 38ºC.