Domingo quente, com sol e nuvens, no Acre, aponta previsão

Informações divulgadas pelo portal O Tempo Aqui apontam que neste domingo (17) o tempo quente e seco, com sol e nuvens, vai predominar no Acre, em Rondônia, no sul e no oeste do Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru.

Segundo o boletim, pode chover em alguns pontos isolados, principalmente no norte de Rondônia e no norte da região de selva do Peru.

Na região de leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira): tempo muito quente e seco, com sol e nuvens. A probabilidade de chuvas é muito baixa, porém, caso ocorram, serão rápidas e pontuais. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção oeste e variações de sudoeste e de noroeste.

Já na região centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo muito quente, com sol e nuvens. A probabilidade de chuvas é baixa, porém, caso ocorram, serão passageiras e pontuais. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção noroeste e variações de oeste e do norte.