Dupla acreana disputa 9º lugar no Circuito Sub-17 em Fortaleza

Os acreanos Adrian e Brunno jogam contra a dupla de Santa Catarina nesta terça, 19, em Fortaleza, no Ceará, e irão tentar a 9ª colocação no Circuito Brasileiro Sub-17.

A dupla do Acre venceu o Ceará no primeiro jogo do torneio por 2 sets a 0, com parciais de 21×19 e 21×18. Na sequência perdeu para Santa Catarina por 2 sets a 0, com parciais de 21×10 e 21×11 e também foi derrotada pelo Rio de Janeiro por 2 sets a 0, com parciais de 21×17 e 21×5.

Dupla feminino

Ana Clara e Sara Ico foram derrotadas na estreia pelo Mato Grosso por 2 sets a 0, com parciais 21×18 e 8×3. Ana Clara sentiu uma lesão no joelho e as garotas acreanas foram obrigadas a deixar o confronto e não enfrentaram o Rio de Janeiro no fechamento da primeira fase.