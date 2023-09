Dupla acreana é eliminada nas quartas de final dos Jogos Juventude

Depois de derrotar na manhã desta quarta, 13, em Ribeirão Preto, São Paulo, a Seleção de Roraima por 2 sets a 0, com parciais de 21×18 e 21×17, a Seleção Acreana (Águias do Saber) perdeu para o Distrito Federal, no início da tarde, por 2 sets a 1, com parciais de 21×19, 14×21, 15×8, no tie break, e foi eliminada na fase de quartas de final dos Jogos da Juventude.

“Foi uma derrota dolorida. Poderíamos ter avançado e continuar com chances de conquistar uma medalha”, comentou o técnico Cláudio Maia.

8 melhores do Brasil

Cláudio Maia destacou o trabalho realizado no vôlei de praia escolar e é necessário seguir com os treinamentos em busca da evolução.

“Estamos formando uma nova safra de atletas na areia, mas esse é um trabalho que precisa de investimento e sequência”, afirmou o treinador.

Classificação final

De acordo com Cláudio Maia, a classificação final do torneio será divulgada nesta quinta, 14, após as finais.