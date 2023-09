Duplas acreanas disputam etapa do Circuito Brasileiro Sub-17 em Fortaleza

As duplas acreanas Adrian e Brunno, no masculino, Sara Ico e Ana Clara, no feminino, começam a disputar neste domingo, 17, em Fortaleza, no Ceará, mais uma etapa do Circuito Brasileiro Sub-17 de Vôlei de Praia.

As meninas disputam a fase de classificação e os meninos entram na chave principal.

Bastante confiante

Depois da 8ª colocação nos Jogos da Juventude em Ribeirão Preto, São Paulo, a dupla Adrian e Brunno chega bastante confiante em Fortaleza.

“O resultado em Ribeirão Preto é muito importante para o Circuito e para a sequência do Brasileiro. Realizamos alguns treinamentos em São Paulo e vamos esperar o sorteio da chave para saber como será a fase de classificação”, comentou o técnico Cláudio Maia.

Adrian e Brunno querem realizar uma grande campanha em Fortaleza/Foto arquivo pessoal