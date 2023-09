Durante agenda, Gladson parabeniza Cruzeiro do Sul pelo aniversário de 119 anos

Durante agenda no Centro Cultural do Juruá, nesta quinta-feira (28), aniversário de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli parabenizou a cidade pela data.

Filho da terra, o governador está no município prestigiando a programação de aniversário e acompanhando o Festival da Farinha.

Em entrevista, Cameli teceu vários elogios ao povo cruzeirense. “Passa um filme na cabeça, Cruzeiro do Sul tem um povo que tem muita determinação e que não vai desistir nunca”, enfatizou.

O governador reforçou, ainda, o compromisso de cuidar do município em que nasceu. “Vamos nos tornar cada vez mais unidos e cuidar cada vez mais da princesinha do Juruá”, finalizou.