Durante cerimônia de posse, secretária garante nova convocação em processo seletivo da Saúde

Durante posse dos 74 novos profissionais aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em Rio Branco, a secretária Sheila Andrade garantiu durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (14) que será realizada uma nova convocação.

SAIBA MAIS: Mais de 70 profissionais aprovados em processo seletivo da Saúde são empossados por Bocalom

A posse dos novos profissionais aconteceu nesta segunda, no auditório de uma faculdade particular em Rio Branco. Esta foi a segunda chamada do processo seletivo, que irá contratar em regime emergencial servidores de nível técnico e superior para atuação na Atenção Primária do Município.

A ação de emergência foi tomada devido às enchentes dos igarapés e Rio Acre, considerando o Decreto Municipal nº 402, de 24 de março de 2023, que dispõe sobre o reconhecimento de situação de emergência em Rio Branco.

De acordo com secretaria de Saúde, haverá, ainda, uma terceira convocação de servidores. “Nós vamos colocar os profissionais empossados hoje para trabalhar. E sim, nós vamos fazer uma terceira chamada para completar tudo que a gente precisa dentro da Secretaria Municipal de Saúde”, disse.

Sheila Andrade afirmou, ainda, que na próxima semana será entregue a 20ª unidade de saúde reformada na capital, que ao todo são 58. De acordo com a secretária, todas as unidades precisam de reforma. Atualmente, oito estão passando por revitalizações.

“Essa chamada ainda não está completa, faltam alguns, e não estão sendo chamados todos, porque estamos reformando oito unidades de saúde, então não tem interesse chama-los e deixa-los de escanteio, o ideal é chamar os profissionais e eles já começarem a trabalhar em suas respectivas áreas. Então vocês que tem colegas que estão esperando, avisem que nós vamos, sim, chamar todos, mas dentro do tempo que nós formos nos organizando com relação às unidades”, explicou.