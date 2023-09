É namoro? Após férias juntinhos, Richarlison publica foto com modelo

Richarlison publicou uma foto com Amanda Araújo nas redes sociais nesta sexta-feira (1º/9). O jogador de futebol e a modelo ainda não se manifestaram sobre um namoro, mas estiveram juntos em viagem de férias para o Ceará e vivem trocando flertes.

A influenciadora de 20 anos de idade aparece sorrindo na foto, acompanhada do jogador da Seleção Brasileira de Futebol. A imagem aumenta as especulações de que os dois estão vivendo um romance não assumido, visto que ela repostou com um coração vermelho. Além disso, Amanda publicou outras fotos mostrando que está em Londres (ING), onde Richarlison atua pelo Tottenham Hotspur.

Quem é Amanda Araújo?

Amanda Araújo vive em Maringá, no Paraná, e conta com mais de 93 mil seguidores no Instagram. Entretanto, Amanda contra com uma audiência ainda maior no TikTok: 300 mil fãs. Na rede social de fotos, a jovem compartilha registros de diversas viagens pelo país, seja sozinha ou ao lado dos pais, Luciana e Eduardo Araújo, ambos empresários.

Amanda ainda tem um irmão, Eduardo, de 22 anos. Juntos, os dois costumam ir a festivais de músicas. Além das carreiras de modelo e influencer, a jovem estuda direito na UniCesumar e também tem uma veia esportiva: participa do time de handball da faculdade e até participou do Jogos Jurídicos Paranaense, ficando em primeiro lugar, e pratica crossfit.