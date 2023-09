EA FC 24 anuncia formato e calendário do cenário de esports

A EA Sports anunciou nesta segunda-feira o novo formato e calendário do cenário de esports do EA SPORTS FC 24, sucessor do FIFA 23. No planejamento da desenvolvedora canadense, as competições do FC Pro começam dia 1 de outubro e terminam no FC Pro World Championship, o campeonato mundial da modalidade, em junho de 2024.

No comunicado oficial divulgado na tarde desta segunda-feira, a EA Sports confirmou o fim das competições em duplas, como a FIFAe Nations Cup, conquistada nos últimos dois anos pelo Brasil. A partir de agora todo o cenário de esports do EA FC 24 será disputado individualmente.